Maite Perroni termina su relación con Koko Stambuk tras siete años juntos

“Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”, contó.

En cuanto al anillo de compromiso, Maite no solía usarlo ni presumirlo en las redes sociales. Cuando le preguntaron sobre él, sólo dijo: “¡Sí, existe! Allí anda y ya”. Eso sí, reveló cómo fue que Koko se lo entregó: “Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”.

A pesar de ello, la pareja no tenía planes, o al menos no había hecho pública su emoción por pasar por al atar a darse el “Sí, acepto”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.