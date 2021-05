Ben Affleck es fotografiado con un misterioso reloj, ¿es el mismo que JLo le dio hace más de 17 años?

Parece que Ben Affleck aún conserva un regalo muy especial que le dio Jennifer Lopez cuando fueron novios, hace más de 17 años en los tiempos de ‘Bennifer’. Los fans de la emblemática pareja no han dejado pasar ningún detalle del reencuentro de ‘Bennifer’, tanto que una cuenta en redes sociales notó que el pasado domingo el actor de 48 años llevaba puesto “el mismo reloj que JLo le obsequió mientras estaban filmando Jenny From The Block. De acuerdo con Entertainment Tonight y Us Weekly, el reloj en cuestión se trataría de uno que le regaló JLo mientras filmaban en 2002 el video musical Jenny from the Block, en el que por cierto, también aparece la estrella de Argo.

©Grosby Group



Un fan de la pareja notó que Ben Affleck usaba el mismo reloj que Jennifer Lopez le obsequió en 2002, cuando filmaron su video Jenny from the Block en Miami

“¿Él normalmente usa reloj o es algo nuevo?”, preguntó un usuario en Twitter, a lo que una cuenta de fans de Bennifer respondió: “Es algo totalmente nuevo”. De las primeras veces en que fue fotografiado con la pieza en cuestión, fue en 2003 cuando acudió a un juego de los Lakers con Jennifer. La pareja se comprometió en 2002 y estaban por casarse al año siguiente, pero cancelaron sus planes y a inicios del 2004, terminaron definitivamente. Una fuente cercana dijo a Entertainment Tonight que “el coqueteo” habría empezado en febrero.

“Ben siempre a tenido una afinidad con Jennifer y fue él que tomó la iniciativa e hizo el esfuerzo por reconectar, hablando románticamente”, añadió el informante. “Él quería explorar cosas con ella más allá de una amistad y ambos han disfrutado mucho pasar tiempo juntos”

“Jen y Ben han estado en contacto desde su ruptura y se habían visto de vez en cuando, pero como amigos”, agregó el informante. “En febrero, las cosas se volvieron más como un coqueteo. Ben comenzó a perseguir a Jen y dejó en claro que quería más que una amistad. Los dos siempre han compartido un vínculo fuerte y están pasando tiempo juntos para ver si hay una chispa o si solo dos amigos encuentran consuelo el uno en el otro”.