Aislinn Derbez, entre lágrimas, revela que Mauricio Ochmann puso fin a su matrimonio

Para Aislinn Derbez, pasar por un divorcio fue de lo más complicado en su vida sentimental. Un proceso que tuvo que entender poco a poco hasta sanar su corazón y con el que le demostró a Mauricio Ochmann cuánto lo ama en realidad. En una charla de lo más emotiva con Alessandra Rosaldo, la primogénita de Eugenio Derbez no logró contener el llanto mientras recordaba aquellos momentos, y reveló que fue el actor quien puso fin a su matrimonio.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez abrió su corazón con Alessandra Rosaldo

“Me di cuenta, dije ‘ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo”, dijo sin contener el llanto.

En su conversación, que es parte de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, Alessandra le contó a Aislinn lo preocupados que estaban por ella en aquel entonces, pues la veían sufrir mucho. “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, reveló la cantante sobre cómo vivieron la situación en familia.

Para ambas fue una sorpresa cómo las cosas cambiaron en tan poco tiempo y aunque aseguraban que no volverían a viajar en familia, empacaron las maletas una vez más, esta vez sin la presencia de Mauricio Ochmann y su hija con Aislinn, Kailani. “Nunca imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, dijo Alessandra. A lo que Ais respondió: “Yo menos. Es lo último que hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”.

El apoyo que más necesitaba Aislinn: el de su familia

En marzo de 2020 la pareja anunciaba su separación, que al principio manejarlo como una pausa en su matrimonio. La decisión la habían tomado en diciembre de 2019, un par de meses después de haber regresado de rodar la primera temporada del reality. Y aunque no fueron meses sencillos para la actriz, tuvo el apoyo de su familia cuando más lo necesitaba.

©Pantaya



La familia Derbez volvió a irse de viaje para vivir nuevas experiencias

“Mi familia fue la que me sostuvo, me apoyó. Mi papá estuvo al pie del cañón, ayudando en todo; Alessandra fue una gran confidente en todo este tiempo, ahí es donde te das cuenta que lo más importante es la unión familiar”, dijo Aislinn.