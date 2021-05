Daniella Álvarez celebra su cumpleaños 33 agradecida con la vida y llena de retos

Daniella Álvarez está de manteles largos. La ex Miss Colombia y próxima juez de Nuestra Belleza Latina celebra su cumpleaños número 33 de lo más agradecida con la vida por las nuevas oportunidades que tiene ante ella. Aunque todo cambió para ella un año atrás, la presentadora de TV vio la vida con una nueva perspectiva que hoy la hace reflexionar sobre las pruebas de la vida y su camino hacia el futuro.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez cumple 33 años este lunes 24 de mayo

“¡Hoy celebro mis 33 🥳🙌! Aquí voy por este camino llamado vida que aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar”, escribió junto a una linda foto en la que posa con su prótesis.

Si bien el año pasado estuvo lleno de retos para todos, para Daniella fue aún más complicado pues, en medio de una pandemia mundial le amputaron la pierna izquierda a causa de una isquemia. Una situación que tomó siempre con buen ánimo y que la convirtió en un ejemplo a seguir.

“Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera🙌 y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas”, agregó sobre el futuro. La también modelo reveló que esta fue una prueba más a la que sobrevivió. “Gracias papa Dios por darme esta tercera oportunidad de vida, ¡Sí, tercera! ¡La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde!”, contó en su publicación en las redes sociales.

“Hasta que un 24 de mayo, día de la Virgen María Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá mas hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía”, anotó feliz por las experiencias que ha vivido.

©@danielaalvareztv



Daniella es un ejemplo de motivación para sus seguidores

La guapa ex reina de belleza agregó: “Hay dos maneras de salir a un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. ¡Que Dios me siga dando vida y me dé alas para volar alto🙏❤️!”. Para concluir su mensaje, se dirigió a sus seguidores: “Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma. 🥰💃💃💃🦿”.

De nuevo en TV

Daniella Álvarez pronto volverá a la pantalla chica junto a Alejandra Espinoza en busca de la chica que porte el título de Nuestra Belleza Latina 2021. En entrevista con HOLA! USA, Daniella contó que se enfocan en la belleza 360, es decir, la belleza integral que va más allá del físico.