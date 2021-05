Jennifer Lopez y Ben Affleck son fotografiados juntos en Miami

¡Parece que ‘Bennifer’ está de regreso! Nuevas imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos en Miami han sido reveladas y ya circulan en las redes sociales. La cantante de 51 años se dejó ver de lo más sonriente al lado del actor de 48 años, mientras caminaban juntos bajo el sol de Florida. A pesar de que caminaban a cierta distancia el uno del otro, tal vez tratando de mantener las apariencias, un fotógrafo ‘con ojo de águila’ los captó desde todos los ángulos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en 2002

Las imágenes obtenidas por el paparazzi (las cuales no publicamos por respeto) vienen luego de que se diera a conocer la noticia de que JLo y Ben se habían encontrado en Los Ángeles. Un primer informe declaró que ‘La Diva del Bronx’ tenía el tiempo limitado para ver al actor de Gone Girl, sin embargo, hizo lo posible y lo convirtió en su prioridad. Parece que, después de unos días en L.A., Jennifer estaba lista para volver a Miami, pero no lo hacía sola ¡sino que Ben se unió a ella!

Las cosas entre ambos parecen estar yendo de maravilla luego de su reencuentro a más de 17 años de su ruptura. La pareja, quien era una de las más populares en los 2000, terminó su relación en 2004, luego de haber estado a punto de casarse. Parece que, ahora que se han reencontrado, estarían llevando lo suyo a distancia; Ben vive en L.A. cerca de sus hijos y su exesposa, Jennifer Garner, mientras que JLo está en Miami.

Este último reporte de Jennifer y Ben en Miami se da luego de que surgieran informes que señalan que la cantante ha cortado cualquier tipo de comunicación con su exprometido, Alex Rodriguez. De acuerdo con las especulaciones, A-Rod no está nada feliz de ver a su ex con Ben Affleck y aún guarda la esperanza de reavivar lo suyo con Jennifer. Desafortunadamente para él, el hecho de que el actor haya visitado la base de operaciones de JLo en Miami podría ser un paso bastante serio en su relación.