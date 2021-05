Chiquinquirá Delgado, conmovida hasta las lágrimas, habla como nunca antes sobre su papá

Chiquinquirá Delgado es una mujer muy reservada con su vida personal. En su historia aún quedan muchos capítulos que no ha contado a sus fans; sin embargo, en una emotiva entrevista con Marcela Sarmientoabrió su corazón como nunca antes para revelar los detalles de su infancia, y como nunca antes habló sobre su padre, quien falleció cuando ella tenía sólo 17 años de edad.

Chiquinquirá no había hablado en público sobre su padre, hasta ahora

“Mi papá falleció y es una historia que quizá nunca he contado porque no se ha dado la oportunidad”, expresó la originaria de Venezuela luego de ser cuestionada sobre el paradero de su padre. Para Chiqui no es un tema sencillo a pesar del paso del tiempo, ya que todo fue muy repentino y no logró despedirse de él.

“Yo estaba en un concurso de belleza a donde él me había enviado, en Japón. Cuando regreso a Venezuela me dicen: ‘tu papá falleció y ya lo enterramos’”, recordó. El shock fue muy grande, pues además de no haberse enterado de lo que sucedía, no estuvo presente en el funeral.

“Imagínate lo que supone eso para una niña de 17 años. Fue un momento muy difícil”, agregó. El hecho de no despedirse de él, hace que Chiqui tenga la idea que volverá a verlo. “Me pasa algo muy curioso, siento que mi papá nunca se fue. Que él va a aparecer en cualquier momento”, expresó.

Chiquinquirá se ha despedido de él en múltiples ocasiones, pero la presencia de su padre es algo que permanece: “Ya se lo he dicho, lo he respirado, lo he llorado, lo recuerdo siempre. Lo tengo por todos lados, pero siento que él está conmigo, que es ese ángel que me acompaña. Era un hombre muy bondadoso”.

Tras el fallecimiento de su padre, Chiqui se unió mucho más a su mamá

El papel de madre y padre de Chiquinquirá Delgado

La también actriz es madre de dos hermosas chicas: María Elena Dávila y Carlota Santos, a quienes tuvo en diferentes etapas de su vida. “Me ha tocado ser madre y padre en dos oportunidades, y criar niñas. No es nada fácil”, dijo sobre la maternidad.

Chiquinquirá tiene dos hijas: María Elena Dávila y Carlota Santos

“María Elena ya esta grande, ella ha hecho su vida, es una mujer exitosa en lo que hace y clara en la vida. Ella quiere dedicarse a la actuación y la música. La relación con su papá ella la maneja, yo ya no tengo nada qué ver ahí”, reveló. “Con Carlota sí, hago todo mi esfuerzo para que, aunque no esté con su papá, ella mantenga esa relación con él y lo vea”, dijo.