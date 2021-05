El día que se cumplen 28 años de su triunfo en Miss Universo, Dayanara Torres nos dice que vive el mejor momento de su vida: ‘Soy feliz’

Ahora la vida te lanza un nuevo reto… Enfrentarte al síndrome del nido vacío porque tu hijo mayor ya está en collage y el segundo a punto estar de echar a volar… ¿Cómo lo estás viviendo?

Cristian está en su segundo año de collage en Nueva York y en unas semanas Ryan se gradúa y está decidiendo si estudiar en California o Nueva York, así que efectivamente, este año se me va a hacer difícil… -confiesa-. Ahí sí me va pegar fuerte, porque no sé lo que es mi vida sin ellos, no sé qué voy a hacer con tanto tiempo libre –asegura riendo-. El otro día me puse un poco triste, caminaba por un lugar y me topé con la tienda donde yo iba a comprarles ropa cuando eran chiquitos y se me aguaron los ojos, nada más pensar que no son niños, que son adultos, que van a vivir solos, que ya me dejan… Pero feliz y orgullosa a la vez de ellos por todo lo que están logrando, porque eso es parte de la labor de uno, inculcarles unos valores lo mejor que se pueda para que ellos también sean bravos, para que sean “los próximos bravos”, y se atrevan a volar y a vivir su vida, igual que hice yo.