Angélica Vale releva el complejo que le dejó una telenovela

Angélica Vale, al igual que muchas mujeres, ha batallado contra los ideales de belleza. Aunque ella se vea bien, había algo en su mente que no le permitía estar tranquila y era el sobrepeso, un estigma con el que cargó desde que fue parte de una telenovela en la que personificó a una chica con problemas alimenticios y que buscaba a toda costa perder libras. Hoy, a sus 45 años, la hija de Angélica María, reveló que su papel en el melodrama no sólo la hizo pensar en que ella tenía sobrepeso, sino que sus fans también se quedaron con esa idea a lo largo de los años.

Angélica Vale contó que todo inició por la telenovela ‘Soñadoras’

A finales de los 90s, Angélica Vale, Aracely Arámbula, Michelle Vieth y Laisha Wilkins se convirtieron en las chicas del momento por su protagónico en Soñadoras. La también hija de Raúl Vale dio vida a Julieta Ruíz, pero su papel pasó más allá de la pantalla.

“Creo que siempre he tenido complejo de gorda, porque siempre ha sido más el complejo y la fama que me han hecho a lo gorda que he estado, todo por una telenovela, fíjate, todo por la telenovela de ‘Soñadoras’” comentó la actriz a su madre”, dijo a través de las redes sociales.

“Yo que he tenido ese problema de la ‘fama’ todo por una telenovela de Soñadoras donde salía yo de bulímica, entonces me la pasaba diciendo ‘estoy gorda’, ‘estoy gorda’, ‘estoy gorda’, yo creo que a la gente se le quedó que Angélica Vale es gorda y ahí se quedó. Pero si salía ahí en bikini”, explicó.

Aquella idea de querer ser perfecta ya era algo que le sonaba en la cabeza cuando más joven intentaba conseguir un papel en las telenovelas.

La hija de Angélica María no la pasó muy bien luego de tener a su segundo bebé

“Cuando yo estaba creciendo, yo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita. Yo llegaba con un productor o de alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían ‘tienes que bajar de peso’ y tenía muchísimos complejos al respecto, entonces, por eso es lo que les digo: lo de la perfección es una cosa de adentro para fuera”, aseguró para las chicas que se identifican con ella.

La vez que subió de peso y no fu difícil perderlo

Angélica comprendió que todo se trataba de una idea en la mente más que la realidad. “Yo que siempre he tenido complejo de gorda, porque creo que siempre ha sido más el complejo y la fama que me han hecho a lo gorda que he estado“, entendió después de mucho tiempo.