Tras superar el COVID-19, Toño Mauri regresa a la televisión con ambicioso proyecto

Toño añadió que Miguel Bosé está involucrado al máximo con el proyecto. “Él es un ser increíble y lo que él cuenta va a llamar mucho la atención de la gente y es la otra cara que no conocemos, la cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas qué hay detrás”, explicó.

Mauri detalló que, a pesar de su batalla contra el COVID-19, la producción no se detuvo, ya que se empezó a trabajar en ella semanas antes de su ingreso hospitalario. “La verdad es que nunca se paró, en todo esto (su enfermedad), los escritores siguieron trabajando, la serie prácticamente ya está toda escrita y es una bioserie maravillosa”.

Eso sí, encontrar a un actor que pueda interpretar a Miguel Bosé no ha sido nada sencillo, por lo que siguen en la búsqueda. “Sé que todavía no lo han visualizado, es difícil, si buscas a alguien, como, si fuera el caso de Diego (Diego Boneta de Luis Miguel, la serie) que, no sólo se llega a parecer mucho a Luis Miguel, sino que él canta las canciones de la serie y la voz podrías decir que es Luis Miguel”, dijo.