Daniella Álvarez nos cuenta la verdad sobre el final de su noviazgo

La vida de Daniella Álvarez cambió por completo un año atrás, cuando a causa de una isquemia, tuvieron que amputarle la pierna izquierda. En esa nueva etapa de su vida, la guapa ex Miss Colombia contó con el apoyo de toda su familia y se convirtió en un ejemplo a seguir que hasta hoy asombra con su actitud alegre. Junto a ella, también estuvo su entonces novio, el actor Lenard Vanderaa, con quien se reencontró a partir del inicio de la pandemia. Aunque la pareja charló en exclusiva con HOLA! USA sobre cómo se habían reunido y el amor de película que vivían, hoy la historia es diferente, pues cada uno siguió su propio camino.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez nos contó lo que sucedió con su relación con Lenard Vanderaa

“Bueno, Lenard y yo siempre hemos sido felices. Yo creo que lo que no ha separado es que nosotros terminamos en un momento 2018, en diciembre, estuvimos en 2019 separados y en 2020, por cosas de la vida, nos reunimos, nos unimos nuevamente”, recordó Daniella Álvarez en entrevista con HOLA! USA.

“Lenard ya estaba viviendo en Mallorca (España), ya se había vuelto a su país y luego por un tema de visa de trabajo, entra a Colombia, llega la pandemia, no puede salir del país, y yo me enfermo”, contó a detalle cómo sucedió el reencuentro entre los dos. “Él me decía ‘Yo estoy aquí para ti, no me voy a despegar’, y eso hizo que otra vez no uniéramos”, agregó con una sonrisa por recordar los días a su lado.

Pero la vida siempre vuelve como a su cotidianidad, así que Daniella y Lenard volvieron a separarse. “Entre Lenard y yo siempre hemos tenido circunstancias de proyectos y de cosas que nos han separado. Volvió a pasar lo mismo”, contó sin arrepentimientos, y dejando claro que no hubo infidelidad de ninguna de las partes, así como tampoco falta de interés.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez pronto será jurado en la nueva edición de Nuestra Belleza Latina

“Yo creo que el amor en mí, el amor en él, esa incondicionalidad y ese cariño eterno e infinito está en cada uno de nosotros a pesar de que no podamos estar juntos. Eso se nota mucho en nuestra forma de expresarnos el uno del otro, de querernos, de saber que a veces tal vez la vida nos separa, pero por algo será”, expresó Daniella conforme con los planes del destino.

El reclamo a Lenard Vanderaa

Aunque se separaron hace unos meses, Daniella y Lenard no habían hecho comentarios al respecto. Fue hasta que la futura juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) confirmó su soltería que Lenard empezó a recibir mensajes malintencionados y hasta amenazas para él y su familia.