Romeo Santos sufre irreparable pérdida familiar: ‘Lo extrañaré todos los días de mi vida’

Romeo Santos vive uno de sus días más tristes. El intérprete de Eres mía suele ser muy reservado con su vida privada, pero esta vez hizo una excepción y compartió con sus seguidores la pena que lo embarga. Romeo, cuyo nombre real es el de Anthony Santos, reveló el fallecimiento de su tío Eduardo, quien además de ser uno de los pilares de su familia, formaba parte de su equipo de trabajo. El propio Romeo reveló que Eduardo perdió la vida a causa del coronavirus, enfermedad por la cual fue ingresado en un hospital hace unas semanas.

©@romeosantos



El intérprete de bachata compartió con sus seguidores el duro momento que atraviesa

A través de su cuenta en Instagram, el cantante, considerado como ‘El Rey de la Bachata’ compartió su pena con el siguiente mensaje acompañado de una fotografía de su querido tío. “A mí no me gusta utilizar mis redes para dar malas noticias, y mucho menos me acostumbro a dar detalles sobre asuntos personales”, empezó así su mensaje, en el que destacó que no es muy dado a compartir su vida privada en las redes como otros famosos.

©@romeosantos



Romeo Santos lamentó el deceso de su tío

“Sin embargo, por el cariño que sé que muchos ‘Romeístas’ le tienen a mi tío Eduardo, les informo que hace unas dos semanas tío fue ingresado al hospital debido a una molestia en su pecho. Allí fue diagnosticado con COVID y su salud fue empeorando con otras complicaciones”, detalló el intérprete. “Con un nudo en mi garganta, asombrado y con dificultades de aceptar esta realidad, comparto con ustedes que el miércoles por la noche se nos fue el tío. Pero se marchó en paz. Fue un hombre lleno de fe, fiel creyente en Dios. Por eso sé que ahora él se encuentra en un lugar mejor”.

Romeo concluyó su mensaje agradeciendo a todos por su cariño y solidaridad en estos complicados momentos para él, su familia y su equipo de trabajo. “Agradezco las oraciones y sus condolencias. Lo amo y lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos nuevamente”.