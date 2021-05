Laurie Hernández rompe esquemas con su nuevo proyecto mientras busca su lugar en las olimpiadas de Tokio

En base a tus anteriores experiencias en lo personal y profesional, ¿cómo te motivas a seguir siendo positiva a pesar del resultado?

No voy a mentir, pero haber sido criada de manera optimista probablemente me ayudó con eso. Mi mamá siempre está mirando el lado positivo. Tendré alguna situación en la que tal vez me caeré, la tierra me tragará por completo y ella me dirá: ‘Pero está calurosa ahí abajo, ¡puedes conocer gente!’ Y yo diré: ‘¿Cómo puede ser posible?’ (risas). Creo que ella probablemente moldeó un poco mi cerebro, pero al mismo tiempo estaba hablando de esto mismo con alguien hace un año porque todos los atletas pueden estar de acuerdo, llega un punto en el que dicen: ‘Está bien, me doy por vencida, esto no es para mí’. Entonces, terminas quedándote con todo esto. Me di cuenta de que cada vez que tomaba la decisión de abandonar algo, nunca había una motivación. La motivación es genial y si pudiera tenerla, quisiera más de ella; pero me di cuenta que la motivación a veces puede desaparecer bastante rápido para mí y no le encontraba un propósito. ‘¿Por qué estoy haciendo esto, cuál es el panorama más amplio?’ Por supuesto que quiero formar parte del equipo; pero, ¿qué más hay? Hay algo más que podría buscar y cada vez que pienso en esas cosas, me hace seguir adelante.