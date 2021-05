Salma Hayek confiesa su dura batalla contra el coronavirus: ‘Mi doctor me suplicaba que fuera al hospital’

A lo largo de la pandemia, decenas de celebridades contrajeron coronavirus y a través de sus redes sociales documentaron su día a día con la enfermedad. Sin embargo, otros como Salma Hayek prefirieron hablar de ello hasta mucho tiempo después. En su caso fue una experiencia tan fuerte, que llegó a sentir que su vida estuvo en peligro a causa del COVID-19. Ha sido hasta ahora, a más de un año de haberse contagiado, que la nominada al Óscar se ha decidido a hablar de este evento, del que casi nadie sabía, más que su círculo más íntimo.

Salma Hayek reveló que enfermó de COVID a inicios de la pandemia

En entrevista con Variety, Salma Hayek se confesó sobre su batalla contra el virus del SARS-CoV-2, la cual se dio casi al inicio de la pandemia, cuando poco se sabía de la enfermedad y ni si quiera había una vacuna para combatirla. “Mi doctor me suplicaba que fuera al hospital porque estaba poniéndome muy mal. Pero yo me negaba, prefería morirme en casa”, reveló la estrella de Frida, quien además compartió que pasó siete semanas aislada en una de las habitaciones de su casa en Londres, la cual comparte con su esposo, el millonario francés François-Henri Pinault y la hija de ambos, Valentina Paloma, de 13 años.

La actriz reveló que su recuperación tardó alrededor de siete semanas

Salma reveló a la publicación que sus síntomas fueron críticos y que incluso tuvo que estar con un tanque de oxígeno, pues no podía respirar correctamente. Tras unas semanas que seguramente debieron parecerla eternas, la actriz de 54 años salió delante de la enfermedad. A pesar de haber librado el virus, la recuperación de la artista fue lenta, incluso aseguró que todavía no se siente repuesta al 100% y que ha notado que ya no tiene la misma energía que tenía antes de enfermarse.