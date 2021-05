Andrea Meza por poco abandona Miss Universe al enterarse del problema de salud de su mamá

No cabe duda que una madre haría lo que fuera por sus hijos, incluso ocultar los detalles más delicados de su salud. Ese fue el caso de Alma Carmona Jaquez, mamá de Andrea Meza, quien justo en el momento en el que su hija competía en las preliminares de Miss Universe, fue diagnosticada con un tumor. A pesar de sus intentos por no decirle nada a Andrea, Miss México terminó enterándose y por poco abandona el certamen para estar junto a su mamá en su natal Chihuahua.

©@almacarmonajaquez



Andrea Meza pensó en renunciar al certamen Miss Universe

“Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato y pues ya, entré a cirugía”, contó Alma Carmona a las cámaras de Al Rojo Vivo. Con mucho amor y apoyando el sueño de Andrea, la señora no quiso contarle lo que de verdad sucedía: “Pero para darle la noticia a Andrea yo le decía que, pues parecía ser nada más problema de vista, para no ponerla más nerviosa”.

La hoy Miss Universe no sabía qué hacer, pues por un lado estaba tan cerca de ganar la corona y, por otro, la mujer más importante de su vida la necesitaba. “De hecho entró un poco en colapso nervioso”, dijo la mamá de la joven de 26 años. “A mí no me lo dijo, no me dijo nada para no ponerme más estresada, pero a sus amigos les dijo que pensaba venir, no hallaba qué hacer, la verdad”, reveló sobre la intensión de Andrea de abandonar el concurso.

Así vivió Andrea Meza la noticia sobre la salud de su mamá

El relato de Alma Carmona se completó con las declaraciones de Andrea Meza, quien en entrevista en el programa mexicana, Venga la Alegría, contó cómo se enteró y lo que pensó en ese momento tan complicado. “Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir, era el día en el que se supone que ella llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘en camino’, o sea despegando, y yo pensé que despegando todos juntos”, recordó.

©@almacarmonajaquez



Andrea cuenta con el apoyo de toda su familia tras el anhelado triunfo como Miss Universe

“En otro grupo de WhatsApp aparte me di cuenta de que mi mamá se quedó en casa, y yo dije: ‘¿qué está pasando?’. No me quisieron decir porque no me querían distraer, pero me enteré de que mi mamá tuvo un tema de salud y la tuvieron que internar y no pudo venir”, contó sobre cómo se preocupó por su mamá.

Al final, aunque era algo difícil, Andrea puso su mente y corazón en el escenario del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida. “Para mí fue complicado, estaba en los ensayos y estaba así con la lágrima, intentando que nadie se diera cuenta, pero luego me dije: ‘Es por su bien, ella tiene que estar bien, tiene que cuidarse’. Y a lo mejor estar aquí no era lo correcto, porque imagínate que se pusiera mal aquí, sin apoyo médico ni nada, lo mejor es que ella estuviera en casa y me mandó su buena vibra desde allá, porque siempre ha estado a mi lado”, expresó la Miss Universe, quien ahora reside en Nueva York.