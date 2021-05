Daniella Álvarez apuesta por la actitud en busca de la nueva ‘Nuestra Belleza Latina’

Luego de un año lleno de retos a nivel mundial, es hora de retomar la vida y volver a sonreír. Es así como regresa a la pantalla chica la competencia de belleza más popular de la televisión: Nuestra Belleza Latina, un reality de donde salieron famosas como Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel o Ana Patricia Gámez. Y quién mejor que Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, para integrarse como jurado en la 12a temporada del show de Univisión.

En entrevista para HOLA! USA, Daniella nos contó lo que podremos esperar en esta edición, que busca la belleza 360 en las participantes, es decir, interna y externa; y cuyo objetivo es que evolucionen los conceptos estéticos convencionales. En esta edición, Alejandra Espinoza vuelve a su papel como conductora para explorar los temores y alegrías de las concursantes.

Loading the player...

Daniella, te unes a Alejandra Espinoza en esta nueva edición de Nuestra Belleza Latina que busca a la chica más bella y carismática de Latinoamérica, ¿quién más estará junto a ustedes?

“Es una pregunta muy chévere ¡porque yo también me pregunto lo mismo! No tengo ni idea y estoy esperando que la producción me cuente quiénes van a ser mis compañeros como jurados ¡y me muero por conocerlos y ya estar en acción!”.

Como ex reina de belleza, ¿qué consejo le darías a las contendientes?

“El mejor consejo que les puedo dar a las personas en general, es que recuerden lo importante que es la actitud porque la actitud diferente es indiscutiblemente la que siempre nos va a multiplicar como personas.

“Precisamente este año estamos buscando la belleza 360, la belleza integral, la belleza completa, la belleza que va más allá de los estereotipos físicos o los que conocemos como convencionales en la vida. Entonces, que recuerden sacar siempre esa autenticidad, esa originalidad, porque es la forma que cada uno tiene para marcar la diferencia y sacar cualquier expectativa adelante”.

¿Tiene algunos tips de estilo y belleza que puedan tomar en cuenta las participantes?

“Lo que mejor pueden tomar de mi experiencia es mi testimonio de vida, mi ejemplo. Darse cuenta por sí mismas de que a veces nos pueden faltar cosas de uno mismo, tan importantes como una pierna y que a veces se puede conquistar el éxito. Y se puede conquistar cualquier meta que uno se proponga en la vida y que el ejemplo de eso soy yo. Con esta forma de ser auténtica y fantástica, pueden sacar cualquier cosa adelante”.