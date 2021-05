Naomi Campbell da la bienvenida a su primer bebé

Congrats are in order for supermodel Naomi Campbell! The 50-year-old just welcomed her first child and she announced it via Instagram on Tuesday.

Campbell publicó una adorable foto de los pies de su hija junto a la leyenda: “Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre”. “Me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, continuó mientras etiquetaba a su madre Valerie Morris-Campbell en la imagen.

En 2017, la mujer de 50 años habló de que podría usar la ciencia para tener hijos, como lo dijo al Evening Standard: “Pienso en tener hijos todo el tiempo, pero ahora, con la forma en que la ciencia avanzó, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

Después de que Campbell publicó el dulce anuncio en sus redes sociales, los fanáticos de la celebridad comentaron su publicación para felicitarla. El diseñador Marc Jacobs escribió en la foto: “¡¡¡Dios mío !!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados. ❤️❤️❤️”.

La cantante Rita Ora escribió: “Nadie se merece más esto ❤️❤️❤️❤️”. La actriz Zoe Saldana comentó: “❤️❤️❤️ ¡Dios mío, felicidades lady! ¡¡¡Qué bendición!!!”.

Una fuente le dijo a Page Six que “Naomi ha querido ser madre durante mucho tiempo y finalmente sucedió. Ella es la madrina de muchos amigos e hijos de la familia y siempre ha esperado con ansias el día de comenzar su propia familia”.