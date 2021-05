Michelle Renaud contó a Irina Baeva si volvería con alguno de sus ex

Michelle Renaud es una mujer que sabe muy bien lo que quiere, esa determinación no sólo la guía por el ámbito laboral, sino que también tiene eco en su vida personal. Con la mente clara y el corazón en la mano, la actriz confesó cómo es su relación con sus exparejas y si es verdad que “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

©@michellerenaud



La actriz habló de cómo se lleva con sus exparejas

“Mi respuesta es que no hay ni fuego, ni cenizas en mis exparejas, así que no creo que sea algo tan real ¿no? Ustedes, ¿qué piensan amigas?”, dijo en el programa Pinky Promise, en el que Irina Baeva también estuvo como invitada.

Y es que Michelle no tiene problema con llevar una relación cordial con sus exes, a quienes puede hablar sin problema, y uno de ellos es Josué Álvarado, su exesposo y padre de su hijo, Marcelo.

Sobre Alvarado, agregó: “Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada. Yo creo que ese refrán no aplica para todas. Ningún exnovio mío me mueve… Ellos sí son amigos, sí me caen bien”.

Michelle aseguró que no hay resentimientos sobre el pasado. “Puedo ver a mi exnovio, a mis exnovios, tal vez el de ahorita está muy reciente, pero el otro al papá de mi hijo y ni fuego, ni cenizas, ni ganas, no es cierto”, contó haciendo referencia a su reciente ruptura con Danilo Carrera.

©@danilocarrerah



Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su sorpresiva separación a principio de año

Lo complicado de decir adiós

Por más de un año, Michelle Renaud y Danilo Carrera vivieron un noviazgo de ensueño, pero se dieron cuenta de que querían cosas diferentes y optaron por tomar caminos separados. En los planes de Michelle está volver a ser mamá, mientras que Danilo piensa en la paternidad en un par de años más.

©@danilocarrerah



La pareja se dio cuenta de que, aunque se amaban, querían cosas diferentes a futuro

“Es muy difícil, es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, donde hay muchas cosas en juego de por medio… Es apechugar y tener claras tus convicciones”, dijo sobre lo complicado que fue para ella poner punto final a una etapa de su vida en la que se sentía feliz.