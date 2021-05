Ex de Daniella Álvarez explica qué sucedió con su relación

Desde hace meses, Daniella Álvarez y Lenard Varelaa ya no compartían fotos juntos, cada uno estaba enfocado en su propio camino y sus vidas estaban distanciadas no sólo de manera virtual. Mientras ella se dedicaba a su carrera y viajaba de Colombia a Miami, él se fue a España con los mismos propósitos. Sin embargo, fue hasta esta semana que la ex Miss Colombia confirmó que ya no eran novios, y una lluvia de críticas llegaron a Lenard y su familia, mensajes que no toleró más y a los que puso un alto en las redes sociales.

“Me he mantenido al margen porque luego se iba a decir que estaba buscando visibilidad o publicidad. Creo que es el momento oportuno para hablar porque esta mañana me he despertado y Daniella subió una historia conmigo y ha habido una alusión de mensajes”, expresó Lenard en un video.

©@lenard.vanderaa



Lenard Vanderaa apoyó a Daniella Álvarez en los momentos que más lo necesitaba

“Sí, es verdad que durante todo el proceso del año pasado, recibí muchos mensajes de apoyo y de cariño por lo que pasó y ya saben”, agregó sobre la isquemia que provocó que a Daniella le amputaran la pierna izquierda. “Pero luego hay mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día con muchos insultos, falta de respeto e incluso amenazas”, reveló.

Aunque había hecho caso omiso, los mensajes dejaron de ser sólo en contra de él. “Se metieron con mi familia, con mi madre, con mi hermana que nada tienen que ver con mi vida en una relación con otra persona”, explicó. Aunque es un tema que lo molesta, Lenard se mantuvo tranquilo en todo momento.

¿Qué pasó con Daniella Álvarez y su relación?

Un año atrás, Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa charlaron en exclusiva con HOLA! USA sobre cómo se habían reencontrado luego de haber puesto fin a su relación por primera vez. Él la apoyó en el proceso más complicado de su vida y estuvo a su lado cuidándola, un gesto que ella agradeció infinitamente. Pero los planes de ambos volvieron a ser diferentes y la relación llegó a su fin.