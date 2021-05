Ximena Duque, de lo más orgullosa, celebra el cumpleaños 17 de su hijo Cristan

Ximena Duque está de lo más feliz porque celebra un año más de vida de su hijo mayor, Cristan Carabias, a quien tuvo durante su relación con el cantante Christian Carabias. Su alegría no podría ser más ahora que su familia junto a su esposo Jay Adkins está completa con la recién llegada de su hija Skye, y la ternura de su segunda hija, Luna. Para festejar los 17 años de Cristan, madre e hijo se fueron de viaje a California en donde no sólo pasaron un tiempo increíble, sino que se la pasaron haciendo todo tipo de actividades deportivas que quedarán en la memoria de los dos. Y con el corazón en la mano, Ximena publicó un lindo video para celebrar la vida del chico con el que conoció la maternidad.

“¡Mi primer amor…! Te puedo dar muchos regalos pero el regalo mas grande me lo diste tú un día como hoy hace 17 años, cuando por primera vez te vi y mi vida cambió por completo”, escribió Ximena tras publicar el video con las imágenes más tiernas junto a su primogénito.

“Llegaste a enseñarme tantas cosas pero la mas especial, llegaste a enseñarme lo que era el amor de verdad”, continuó Ximena muy emocionada por celebrar este día. Con mucho amor y esperanza, la actriz y empresaria comentó su deseo de estar junto a él y verlo crecer como persona en los próximos años, en los que lo apoyará sin importar lo que suceda.

“Le pido a Dios que me permita estar junto a ti todos tus cumpleaños hasta que seamos muy viejitos, porque seremos viejitos juntos ya veras ❤️”, anotó la feliz mamá. Y concluyó: “TE AMO, eres el ser más noble y bueno que existe en el mundo. NUNCA PARES DE SOÑAR. Forever my first love”.

Ximena Duque, la mamá más feliz

En los últimos años, Ximena Duque se ha vuelto un ejemplo a seguir para muchas mujeres. No sólo por su ética laboral, sino por sus cuidados a la hora de ser mamá y esposa. Sin descuidar ninguno de los aspectos de su vida familiar y como empresaria, la actriz está de lo más feliz con sus tres hijos, aunque se encuentran en etapas diferentes.