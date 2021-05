Jacky Bracamontes y Carlos Ponce nos comparten detalles de su participación en Miss Universo 2021

Jacky, ¿cómo te sientes en tu regreso a un certamen de belleza luego de 20 años de tu participación en uno?

Con ganas de subirme nuevamente a ese escenario y tener otra oportunidad (risas). Hace 20 años, literal, era una chavala, entonces no tenía tablas ni experiencia, no tenía lo que tengo hoy. Me trae recuerdos hermosos porque Miss Universo me marcó de una forma muy especial porque conocí el fracaso por primera vez. Para mí fue muy fuerte el no haber pasado a las finalistas, no haber sido Miss Universo. Me hizo crecer muchísimo y me hizo darme cuenta de muchas cosas, valorar más que nunca a mi familia, a la gente que estaba ahí, plantearme claramente las metas, lo que venía, enfocarme en el futuro y no en el pasado. la verdad que fue un evento que me cambió la vida, entonces estar ahí es un regalo hermoso, soy fan de Miss Universo y me encanta formar parte de alguna forma de este certámen. Carlos: Jacky, te das cuenta de que si tú no te caes, no te levantas, ¿me explico? Es muy importante porque necesitas el impulso, necesitas a lo mejor que si estás un poquito subidito... a mí me ha pasado, lo tuve y qué mejor que tu círculo de gente te pone las botitas de plomo. Esas cosas no pasan sin una caída, sin un tropezón.