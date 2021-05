Jennifer Lopez recuerda la época con Ben Affleck mientras Alex Rodriguez le guarda un lugar en la mesa

Puede que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tengan mucho que decir sobre el final de su romance, en especial después de que la cantante fuera captada en unas vacaciones en Montana con su exprometido, Ben Affleck. Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho comentarios directos sobre lo que sucede en este triángulo amoroso; en su lugar, optan por enviar señales a través de las redes sociales, o al menos eso es lo que sus fans especularon luego de ver las publicaciones más recientes de ambos.

Con un guiño al pasado -en especial al año 2002, cuando Bennifer estaba a tope- Jennifer Lopez publicó orgullosa un collage de sus videos favoritos para recordar su disco favorito: This Is Me… Then. En el clip que se puede ver en sus redes sociales, agrega una parte de Jenny from the Block, video en el que participó Ben Affleck hace casi 20 años.

Pero Jennfier podría no estar poniendo atención a ese detalle, según lo que escribió junto al video: “Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This is me... Then es mi álbum favorito los que he hecho... ¡hasta ahora! Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes OTRA VEZ después de 19 años... aquí hay un pequeño #TBT ✨💕 #ThisIsMeThen”, anotó contenta por cómo su público lo ha vuelto a escuchar a pesar del paso del tiempo.

©Jennifer Lopez





En aquel tiempo, como ahora, JLo y Ben Affleck estaban en los titulares de la prensa. Y en el video hay varias tomas de la vida personal de la pareja, como cuando son fotografiados en un restaurante, en el que al principio él parece hacerla llorar, para después revelar que sólo tenía una basura en el ojo. Detrás de cámaras, Bennifer estaban muy contentos por esta participación tan especial, aún más porque daban un discurso sobre lo que vivían con la presencia de los paparazzi.

Alex Rodriguez y la foto con sus hijas

Mientras Jennifer López hace un guiño especial al pasado con su música, Alex Rodriguez parece extrañar la vida familiar que había formado con ella. El exbeisbolista publicó una fotografía junto a sus hijas Ella y Natasha a la hora de cenar. Y aunque es una imagen de lo más tierna entre padre e hijas, hubo un detalle que llamó la atención.