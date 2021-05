Ana Obregón recuerda a su hijo en su primer aniversario luctuoso: ‘El día que necesitaban un héroe en el cielo’

Madre e hijo tenían una frase como de guerra, luego de un día complicado. Ellos se decían, “Ya está”, palabras que se repetían a diario: “Después de la primera quimio se lo dije y me eché a llorar y me dijo, ‘mira, mamá, no dramatices’”. En esa misma conversación, Obregón destacó la entereza de su hijo, quien había pasado pro toda clase de complejos tratamientos. “Que mi hijo no se ha quejado en ningún momento. Siempre que con sentido del humor. Mi hijo me ha dado una lección de vida”.

Tras una intensa lucha de dos años contra el cáncer, Álex Lecquio falleció el 13 de mayo de 2020 en una clínica en Barcelona, lugar en el que se encontraba ingresado desde hace semanas recibiendo un nuevo tratamiento contra el sarcoma de Ewing.

Pide respeto a su dolor

En otra publicación en sus redes sociales, la presentadora de televisión pidió a los medios que respetaran el momento por el que está pasando, pues desafortunadamente hay quienes se han aprovechado de su situación para tomar fotografías en cada una de sus visitas al cementerio donde reposan los restos de su hijo.

“Hoy solamente tengo fuerzas para AGRADECEROS de corazón a todos el cariño y amor que me habéis demostrado a lo largo de este año de duelo por mi hijo. NUNCA LO OLVIDARÉ . GRACIAS ❤️ No puedo decir lo mismo de los Paparazzi que me han acosado durante un año , cada día , cuando voy a ver a mi hijo al cementerio que es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año”.