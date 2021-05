Hijo de Mariana Levy conmueve a Ana Bárbara con tierno mensaje

Ana Bárbara recibió el mejor regalo del Día de las Madres por parte de José Emilio, el hijo menor de su exesposo José María Fernández y la fallecida Mariana Levy. Pese a que la cantante no es su madre biológica, el chico la considera como su mamá y por ello la felicitó con una emotiva dedicatoria que hizo que la intérprete de Bandido derramara algunas lágrimas.

La familia al completo... Ana Bárbara con sus tres hijos biológicos: Emiliano, José María y Jerónimo, y los dos hijos de Mariana Levy y ‘El Pirru’, José Emilio y Paula

A través de sus redes sociales, Ana Bárbara compartió el bonito pensamiento que José Emilio le dedicó por el Día de las Madres, el cual también le llegó hasta el corazón a sus otros dos hijos, José María Fernández Ugalde -de su matrimonio con ‘El Pirru’- y Jerónimo Barba, de su relación con Reyli. José María leyó el mensaje en voz alta mientras su hermanito se acurrucaba junto a su mamá escuchando atento las palabras de José Emilio.

Cuando Ana Bárbara conoció a José Emilio, este era tan solo un bebé y había perdido a su mamá

El perfil de Instagram @paparazzamx retomó el video de Ana Bárbara, en el que su hijo aparece leyendo el mensaje de su ‘hermano’ mayor. “Gracias por ser mi mamá. Gracias por llegar a ocupar este vacío cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre sacarnos adelante, por venir a venos o para que nosotros vayamos”.

“No sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá porque eso eres... porque desde los ocho meses me recibiste en tus manos. Tal vez no me pariste o me tuviste nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre que tu adoptaste. Una madre es la que siempre va a estar para ti n cualquier momento ya sea para ayudarte, para abrazarte, para escucharte, hasta para regañarte como tu también lo has hecho”, se escucha decir a José María en el mensaje de su hermano José Emilio.