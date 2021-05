Belinda, Christian Nodal y los mensajes que desatan rumores de separación

Belinda y Christian Nodal son de las parejas actuales favoritas. Su relación, que inició de manera sorpresiva hace casi un año, pronto acaparó los titulares por sus muestras de cariño. En cada una de sus publicaciones y apariciones aprovechan la oportunidad para gritar su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, desde hace unos días la pareja empieza a protagonizar rumores de separación que aumentaron con los mensajes en las redes sociales de Nodal.

©@ventaneandouno



Belinda y Christian Nodal iniciaron su relación hace casi un año

Días atrás, Christian Nodal estaba de regresó en México junto a su familia, luego de varias semanas en España junto a Belinda en España. Fue la mamá del cantante, Cristy Nodal, quien confirmó que su hijo había tomado un vuelo para viajar de Europa a América.

“Mi corazón ya en casita, felicidad completa”, anotó la feliz mamá de tener a su familia reunida. Sin embargo, la cantante no hizo comentarios en sus redes sociales al respecto, lo que empezó a llamar la atención de sus fans.

Nodal pudo haber regresado a casa para estar junto a su mamá el Día de las Madres. Sin embargo, para Belinda, no era un día tan feliz. En sus redes sociales la cantante se mostró de lo más triste al recordar a su abuela materna, su segunda mamá, quien falleció en febrero pasado.

“Hoy es un día difícil para mi, te extraño mucho abuelita, extraño tu voz, tu sonrisa, tus abrazos, tus ocurrencias y extraño hasta tus regaños! Feliz día para ti también donde quiera que estés mi reina”, escribió ella entre lágrimas y recuerdos.

Los mensajes de Nodal

En su perfil en Twitter, Christian Nodal dejó ver que no ha pasado buenas noches desde que se alejó de su novia. “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas...”, escribió. De inmediato sus fans especularon que era por problemas de pareja, lo que su siguientes mensajes parecían confirmar.

©@belindapop



Christian Nodal está muy enamorado de Belinda

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, escribió en otro Tweet el intérprete de Botella tras Botella.

En un mensaje más, Nodal escribió: “La falta que me haces...”, una declaración de amor que pudo haber viajado hasta España. Y aunque muchos intuyen que la pareja tiene problemas, otros más aseguran que se trata de un par de enamorados que no pueden esperar por el momento en el que volverán a estar juntos una vez más.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.