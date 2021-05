Ximena Duque nos revela la sorpresiva decisión que tomó su hijo sobre su futuro

Ximena Duque no podría estar más orgullosa de su hijo mayor, Cristan Carabias. El chico de 16 años no sólo le ha enseñado sobre las maravillas de ser mamá, sino que con sus pasos firmes en la vida y la madurez que tiene para su corta edad la sigue impresionando. En entrevista con HOLA! USA, la actriz y empresaria reveló que su hijo no tiene los mismos planes de ir a la universidad que la mayoría de los jóvenes al terminar la preparatoria; sin embargo, observa en él cualidades que lo llevarán por un muy bien camino en la vida y, por supuesto, ella estará ahí para apoyarlo en cualquier decisión que tome.

©Hola



Ximena Duque está orgullosa de su hijo mayor, Cristan

En pocos meses, Cristan se graduará del high school. Y, aunque su etapa como senior se vio muy afectada por la pandemia, él regresó a la escuela de lo más emocionado por volver a ver a sus compañeros. Sin embargo, su planes de presencia en las aulas no parecen tener futuro en la universidad.

“Él no quiere ir, me da pena contarlo, pero voy a salir de esa pena porque no debería tenerla y creo que muchas madres y padres viven lo mismo. Mi hijo no quiere ir al College te lo estoy diciendo en primicia”, contó Ximena en entrevista exclusiva con HOLA! USA.

“Tiene claro que no quiere ir a la Universidad. Cuando cumpla 18 años va a ser un hombre, yo no lo puedo obligar a ir al College”, agregó la también mamá de Luna y Skye. Al escuchar los planes de su hijo, Ximena recordó que pasó por una situación similar, aunque con motivos bastante distintos. “Yo no fui porque no tuve la posibilidad económica, además de que en esa época no tenía papeles, no podía entrar a una universidad y me tocó aprender de libros, sobrevivir, luchar por alcanzar ese sueño americano”, dijo.

©@carabiascristan



Cristan no tiene planes de estudiar la universidad, pero sí de ir tras un futuro exitoso

Y es que Cristan, a quien Ximena tuvo a los 19 años con su entonces pareja, Christian Carabias, tiene en casa buenos ejemplos a seguir, especialmente a su mamá. “Hoy en día soy, gracias a Dios y siendo modesta, una mujer exitosa, que económicamente estoy bien, que soy inteligente. No necesariamente ir a la universidad te hace más inteligente o menos que otros. Los libros sí, te dan una educación que quizás ni la universidad te da”, explicó.

Aunque el chico tiene todo el apoyo de sus padres, al principio su decisión puso en jaque a su mamá. “Cuando él me dijo que no quería ir, me tomó como un poquito duro. Pero más allá de lo que pensaba yo, era duro por la sociedad, como es el hijo de Ximena, la gente lo ve perfectamente. En mi familia no somos perfectos. Yo peleo con mi esposo, peleo con mis hijos o sea, yo también me levanto a veces de mal genio, estoy hormonal o qué sé yo. No somos perfectos, estamos muy lejos de la perfección”, dijo con el corazón en la mano.

Ximena Duque: sus hijos primero

A pesar de haber sido una noticia impactante, al final Ximena entendió lo que de verdad importaba. “Es como esa imagen de ahora mi hijo no va a ir al College, ¿qué van a decir? Entonces comprendí que me tiene que importar tres pepinos el que dirán”, explicó con ilusión de verlo feliz. Y, además del ejemplo que ella misma le ha dado a Crsitan, en casa Jay Adkins, el esposo y padre de las hijas de Ximena, también es un buen modelo de éxito profesional. “Mi hijo no quiere ir al College, me tiene a mí como ejemplo, mi esposo tampoco fue. Él no tiene una certificación ni una carrera. Es un hombre supremamente inteligente, es más, es de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida. No tiene una universidad, y es exitoso”, agregó orgullosa del fruto de su esfuerzo.