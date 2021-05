Rosie Rivera renuncia a las empresas de Jenni Rivera

Luego de haber estado al frente de los bienes y empresas de su fallecida hermana Jenni Rivera por ocho años, Rosie Rivera anunció su renuncia a su papel de albacea. La menor de los hermanos Rivera reveló su decisión a través de su perfil en Instagram y comentó que el peso de ser responsable de los bienes de su hermana ha sido lo más difícil que ha tenido que afrontar, pues ha hecho a un lado sus propias metas profesionales y personales, así como las de su esposo, Abel Flores.

©GettyImages



Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo

Entre lágrimas, Rosie confesó el duro desafío que para ella significó administrar las finanzas de su hermana, quien falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012. “El manejar el dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie”, compartió. “Hay proyectos que quiero terminar, la película de Jenni, el documental de Monterrey, el disco en inglés y un disco más en español, pero el legado de Jenni no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos y que mis sueños”.

©@rosierivera



Rosie Rivera es madre de tres niños y está casada con Abel Flores desde 2011

Rosie fue más allá y detalló todo lo que ha tenido que posponer por trabajar al frente de los negocios de su hermana. “Por mucho tiempo dejé morir mis sueños, los puse en pausa, mi esposo puso sus sueños en pausa… hemos decido entre familia, todos de la misma opinión, aunque no lo decimos o aunque a veces no estamos en las mejores situaciones, pero todos hemos acordado que no debe ser un familiar”.

Pese a todo lo que ella ha puesto en riesgo por el manejo de las empresas de su hermana, Rosie reconoció que está profundamente agradecida por la tarea que le encomendó. “Le doy gracias a mi hermana por dejarme en este lugar, porque aprendí mucho, porque crecí como mujer, porque soy la mujer que ella vio antes de que yo la viera. Ella vio a esta mujer, cuando yo me vi tirada, ella vio mi valor y ella vio que yo podía llevar este trabajo”.

©@rosierivera



Foto del recuerdo... La familia Rivera antes del deceso de Jenni

Con la voz entrecortada, reconoció que en ocasiones tuvo sentimientos negativos hacia Jenni. “A veces he tenido coraje con mi hermana, porque quedó un desastre... con la situación en que ella se fue, he sido el blanco de mucho coraje, de muchas emociones que yo no causé. Pero cuando Jenni se fue, un mundo quedó herido y cuando estas personas heridas quisieron culpar a alguien, yo fui ese blanco”.