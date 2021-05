Olivia Palermo expande su legado en la moda internacional con un nuevo proyecto de belleza

¿Cuál fue la señal o el momento en el que estabas convencida de que este tenía que ser el siguiente paso de la marca Olivia Palermo?

Habiendo pasado años subiendo y bajando de sillas de maquillaje desde finales de mi adolescencia, siempre supe que una colección de belleza era algo que quería hacer. Estoy metida en el sector de la belleza con muchas marcas distintas, desde colaboraciones hasta embajadora, y siempre he tenido la suerte de trabajar con algunos maquilladores increíblemente talentosos de los que he aprendido trucos del oficio a lo largo del camino. También he llegado a comprender realmente qué funciona y qué no, y las diferentes situaciones y variables que pueden afectar a cómo funciona algo y en qué condiciones realmente deben funcionar los productos de belleza. No fue un momento en particular en el que se me ocurrió la idea, fue más bien encontrar el momento adecuado para desarrollar mi pasión ¡y no puedo estar más feliz de que ese día ha llegado!