Aislinn Derbez, hospitalizada de emergencia antes del Día de las Madres

Aislinn Derbez publicó en sus redes sociales que hace unos días tuvo que ser hospitalizada de emergencia. La hija de Eugenio Derbez compartió la noticia con sus seguidores a través de sus historias en las redes sociales, en donde publicó un par de fotos en la cama de un hospital, luego de ser ingresada por apendicitis.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez publicó que fue hospitalizada por apendicitis

“Estos días no fueron fácil es porque me dio apendicitis”, explicó. La actriz contó que no la había pasado muy bien, pues la recuperación “ha sido muy lenta”. A pesar de ello, mostró buen humor ante la situación.

El padecimiento de Aislinn llegó justo días antes del Día de las Madres, lo que le habría impedido disfrutar ese día tan especial junto a su hija, Kailani. Y a pesar de que tardó días en sentirse mejor, el diagnóstico es favorable.

En casa junto a Kailani

En sus historias, Aislinn dejó ver que ya había salido del hospital y ya se encontraba en casa junto a su hija. “La buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar”, anotó junto a una foto en la que posó con la pequeña de tres años.

©@aislinnderbez



Aislinn pudo estar en casa para celebrar el Día de las Madres al lado de su hija, Kailani

“Feliz de estar en casa otra vez”, escribió Aislinn en otra de sus historias, en la que Kailani bailaba de felicidad por volver a tener en casa a mamá. Y es que días atrás, la orgullosa mamá felicitó a su hija en el Día del Niño (México), por lo que estas fechas son aún más especiales si están juntas.

“Feliz día a mi niña hermosa y a todos los niños de este mundo. Ella le cambió el sentido a todo lo que hago y mi sueño es poder dejar un granito de arena en este mundo para que más niños puedan ser un poquito más felices. Juntas x siempre. 🥳😍💕”, anotó la orgullosa mamá.

