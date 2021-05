Luis Miguel y el inolvidable día en el que conoció a Frank Sinatra

La fama y talento de Luis Miguel lo llevaron a hacer realidad más de uno de sus sueños, partes de su historia que poco a poco se cuentan en la pantalla chica con Luis Miguel: La serie. Es justo en la trama de la quinta entrega de la segunda temporada en donde pudimos ver al cantante conocer a su gran ídolo, Frank Sinatra; sin embargo, la historia de ambos va más allá de lo que se mostró en la televisión.

Frank Sinatra es de los cantantes favoritos de Luis Miguel

A mediados de los años 90s, Luis Miguel confesaba su admiración por el famoso cantante. “Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra”, contaba minutos antes de salir al escenario del Shrine Auditorium en Los Ángeles a cantar junto a él en el concierto en honor a los 80 años de Sinatra.

“Aprendí inglés por sus canciones. Años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, Duets II; ese fue un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias. Y espero que todos vengan a volar conmigo esta noche”, agregó muy contento antes de cantar el tema Come Fly with Me. Aquella participación también estuvieron como invitados Paula Abdul, Bono, Bob Dylan y Tony Bennett; por mencionar algunos.

Luis Miguel hizo realidad su seño de cantar junto a Frank Sinatra a mediados de los 90s

En la serie de Netflix, Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, no desperdició la oportunidad de cantar en el disco de duetos de su ídolo, con quien tuvo un memorable primer encuentro. Con cierta modestia, El Sol respondió “intentaba” ser un gran cantante, un cumplido que recibía de Sinatra. “Ah, lo intentas. ¿Cantas o no?”, respondió el originario de Nueva Jersey.

La carta de Sinatra a Luis Miguel

La carrera de Luis Miguel siguió cuesta arriba, y en 1996 recibió una de las cotizadas estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, un acontecimiento en su vida que Frank Sinatra celebró. A través de una carta, expresó su alegría por el reconocimiento y extendió sus felicitaciones.

Luis Miguel recibió su estrella en el Paseo de la Fama en 1996

“Querido Micki: Durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, se puede leer en la misiva que resurgió estos días en las redes sociales.