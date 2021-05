Así reaccionó Pepe Aguilar por la actuación de su hija en la pelea del Canelo

El pasado 8 de mayo se efectuó la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Joe Sanders en Texas de la cual salió victorioso el boxeador tapatío. Como es costumbre, la invitada de la noche para entonar el himno nacional mexicano fue Ángela Aguilar y aunque su presentación fue formidable, no fue exenta de algunas críticas ya que muchos de sus compatriotas en redes sociales consideraron que la interpretación de la joven de 17 años no fue la correcta. Ante la situación, el padre de la cantante, Pepe Aguilar, dio su opinión al respecto y la polémica fue abierta.

El intérprete de Por mujeres como tú se animó a ventilar su postura sobre el tema en el que su hija se ha visto en el centro de la noticia y admitió que la presentación de su pequeña no fue la mejor. “Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, porque muchos de los que la critican no tienen idea de qué están hablando, pero yo se los voy a decir: la regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow me down”, expresó en un video publicado en su Instagram.

Asimismo, el artista se refirió a los comentarios que indican que si hija habría modificado el tono de su himno patrio.

“Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”, recalcó.

También dijo que la falta de experiencia le jugó una mala pasada a su hija Ángela y que por ello no la deberían criticar con tanta cizaña.

“Tendría que haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, pero no la tiene, no la tuvo, y unas por otras: si la chavita la está rompiendo a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita, pero tiene 17 años”, comentó.

Por su parte, Ángela Aguilar se mostró agradecida por haber tenido la oportunidad de cantar después de tanto tiempo y ante tanta gente, ya que la pandemia congeló todo tipo de actividades para los cantantes.