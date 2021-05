Kim Kardashian celebra por todo lo alto el cumpleaños de su hijo Psalm

La empresaria Kim Kardashian y el resto del clan Kardashian-Jenner han celebrado dos acontecimientos muy importantes el pasado domingo 9 de mayo. El primero se trata del cumpleaños del pequeño Psalm, quien ha cumplido 2 años de vida y el segundo se trata del especial y mágico día de la madre. Como todas las celebraciones de la familia, se han reunido y han celebrado por todo lo alto las festividades. Una vez más, vemos a la reina del clan presumiendo de uno de sus cuatro pequeños, pues le ha dedicado una preciosa imagen acompañada de un texto muy bonito para su bebé con motivo de su segundo aniversario.

©@kimkardashian



Psalm celebró sus dos años el fin de semana

“Mi Tauro. Baby Psalm. Hoy cumple 2 años en el Día de la Madre. Un día tan especial para compartir juntos. Es mi hijo que parece más armenio, como mi abuelo y me recuerda mucho a mi padre. ¡Es el bebé más dulce! Ni siquiera puedo describir su sonrisa y la dulzura que todos sienten cuando están con él. Psalm, ¡Has traído tanta calma y equilibrio a todas nuestras vidas! ¡Todos tus primos y hermanos te quieren mucho! ¡Realmente eres la alegría de nuestro equipo! Mami te quiere mucho !!!“

Estas preciosas palabras fueron escritas por la empresaria a sus 219 millones de seguidores en redes, quien no han dudado en comentar este emotivo texto. Khloe Kardashian también le ha dedicado unas palabras al pequeño Psalm: “Psalm eres muy especial. Te quiero mucho bebé pequeño. Feliz cumpleaños”

©@krisjenner



Kris Jenner siente admiración por su nieto menor

Por otra parte, su abuela Kris Jenner no dudó tampoco en poner un post en Instagram donde le dedicaba a su nieto más pequeño unas humildes palabras.”¡Feliz cumpleaños a mi nieto más pequeño! Mi hermoso y precioso Psalm que ¡Es la luz de nuestras vidas! ¡Gracias pequeño Psalmy por traer una alegría tan mágica a nuestras vidas con tu increíble sonrisa, risa y tu dulce personalidad! ¡Tu tierno espíritu se ilumina todos los días! Nos traes tanta felicidad ... ¡Y resulta que eres el mejor conductor de scooter que he visto en mi vida! ¡Gracias por todo el amor que me das y que sepas que eres una bendición en nuestras vidas ! ¡Ser tu abuela es mi mayor regalo y te amo más de lo que jamás sabrás! ”