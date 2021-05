Ximena Duque, en su posado más especial, nos presenta a su hija Skye

¿Cómo fue el momento en el que conociste a Skye?

A diferencia de mis otros hijos, no fue tan bonito porque yo terminé en una cesárea, no de emergencia. Traté de tenerla natural pero Skye venía de frente y no pudo salir. Pujé durante dos horas y media, ya la anestesia no tenía ningún efecto. Vengo del COVID, de no tener tampoco las respiración al máximo, estuve cansada. Muy fuerte, esos dolores de parto son terribles. Me da mucha felicidad saber que no volveré a pasar por eso porque ya he cerrado la fábrica, ¡ya es un hecho!