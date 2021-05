Alejandra Espinoza comparte su emoción por participar en un homenaje a las pioneras de la música

Alejandra, quien es madre de Matteo Marrero, de seis años, confesó que cada una de las etapas de su hijo ha tenido su encanto, pero que la que actualmente viven la tiene fascinada, pues el niño ya deja ver su personalidad y poder de decisión.

“Disfruto que Matteo tiene una personalidad bien definida. A mí me gusta que trate todo, que intente artes marciales, ahorita esta en jiujitsu y kick boxing, lo he metido a taekwondo, karate, soccer... lo he metido a todo y él no es de los niños que se dejan imponer algo, él no. Él toma la decisión de seguir o no con la actividad”, compartió. “Me gusta que tiene decisión yo siempre quise eso para el niño”.