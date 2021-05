Aislinn Derbez recuerda un trauma de su niñez sin la protección de su papá, Eugenio

Desde antes de nacer, Aislinn Derbez ya era famosa. No sólo sería la primera hija del comediante mexicano, Eugenio Derbez; en su sangre corría el talento de su abuela, la también actriz Silvia Derbez y las cámaras estuvieron sobre ella desde muy pequeña. Además de su papá, su mamá Gabriela Michel, la llenaron de amor, pero la situación entre ambos culminó en distancia, haciendo que Aislinn pasara poco tiempo con el también productor.

Aislinn Derbez pasaba poco tiempo con su padre durante su infancia

En una de las entregas de su podcast, La Magia del Caos, la hoy actriz y madre de familia recordó junto a su invitada, Camila Sodi, cómo eran las visitas de su papá, mismas que se veían opacadas por la constante atención de la prensa.

“Te ven como un robot que además tienes que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Es muy fuerte… Yo viví eso con mi papá”, detalló la hoy mamá de Kailani. “Toda mi vida, desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos”, agregó.

Aislinn no fue la única que lo vivió, sus hermanos menores Vadhir y José Eduardo, también pasaron por la misma situación. “Lamentablemente mi papá nunca puso límites. Para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí, porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”, dijo.

Un detalle que impactó en su personalidad

A pesar de que hoy es una figura pública y se dedica a la actuación, Aislinn creció frente a las cámaras sin querer. La búsqueda de la prensa por una foto junto a su padre y sus hermanos la hicieron reaccionar de cierta forma que impacto directamente a su personalidad. “Crecí como con mucho enojo y como con resentimiento y sobre todo con miedo y me quería siempre esconder”, expresó.

Aislinn ahora pone una línea para dividir los detalles importantes de su vida pública y personal

“Era: ‘¡Claro que me encanta ser actriz y les cuento mis cosas, pero sales a la calle...!’… Que me vean como changuito de circo, eso me genera una angustia en el cuerpo y es de: ’Me quiero esconder’”, explicó. A pesar de aquellas marcas en la infancia, Aislinn y su padre hoy llevan una relación muy cercana al igual que con sus hermanos, misma que construyen día a día para mejorar como familia.