Kourtney Kardashian y Travis Barker, ¿camino al altar?

Una imagen dice más que mil palabras, y en el caso de Kourtney Kardashian, es cierto. La hermana mayor del klan Kardashian-Jenner y su novio, Travis Barker, no dejan de publicar fotos de lo bien que se la pasan juntos. En ellas, además, se siente la pasión que hay entre los dos y queda claro que están muy enamorados. Es justo ese amor el que podría llevarlos al altar muy pronto, lo que significaría una boda en la familia más famosa de la televisión.

©Travis Barker



Kourtney Kardashian y Travis Barker están felices en su relación amorosa

El rumor parece haber salido de su círculo más cercano de amigos, quienes aseguran que la pareja ya está pensando en llevar al altar su relación. “Kourtney no había sentido algo así por un hombre en una larga temporada, y ve un futuro de por vida junto a Travis”, dijo uno de los allegados a ambos.

Lo que se nota en las publicaciones que los dos comparte, es el cariño y complicidad que hay entre ellos, además de la cercanía que tienen. Kourtney, conocida por el reality Kepping up with the Kardashians, pocas veces se había mostrado tan feliz, incluso durante la relación que tuvo con el padre de sus hijos, Scott Disick, quien se siente muy contento por ver tan plena a su ex.

“La familia de Kourtney adora a Travis y además todos son conscientes de que ella es más feliz que nunca. Los niños lo están llevando genial y eso ha facilitado, sin duda, las cosas para ellos”, aseguró el conocido de la pareja.

Un romance que se veía venir

Kourtney Kardashian y Travis Barker se conocen desde hace tiempo y entre ellos había una muy buena amistad. Poco a poco se fueron acercando hasta darle una oportunidad al romance y el resultado está a la vista del mundo entero. La pareja había dado señales de su unión a finales del año pasado, pero fue hasta el reciente Día de San Valentín que la hermana de Kim y Khloé Kardashian confirmó el romance.