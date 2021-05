Miss Venezuela comparte cómo resurgió de las cenizas y su camino a Miss Universo

Entiendo que viviste una experiencia traumática que cambió tu vida, ¿qué pasó en esa operación y qué te llevó a ella?

Cuando inicié en los concursos de belleza, me sometí a una operación que tuvo una complicación y a raíz de ello, se vino una infección. Esto me llevó a pasar mucho tiempo en recuperación porque no fue evolucionando de la manera en la que podía evolucionar. Empecé a pasar episodios de depresión, complicaciones de salud, aumento de peso y cosas que me alejaron de ser modelo y aspirante del concurso de belleza mas importante de mi país. Me fui alejando de ese poder que yo sabía que tenía. Empecé a buscar las herramientas que me iban a ayudar a salir de todo esto.