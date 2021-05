¿Qué hay en la herencia de José José?

José José dejó un legado musical que hasta la fecha tiene valor en los momentos más emotivos de aquellos que han escuchado sus canciones. Pero de manera material, el cantante dejó bienes que desde su fallecimiento en septiembre de 2019 había estado en disputa entre sus herederos. A principios de abril pasado, se reconoció a Anel Noreña, segunda esposa del intérprete, como la heredera universal pero, ¿qué hay en el testamento que la nombra como tal?

José José falleció en septiembre de 2019

Fue su hijo, José Joel, quien explicó en una entrevista qué es lo que hay en disputa entre él, su madre y su hermana Marysol Sosa; y su media hermana Sarita, junto a Sara Salazar, quien fuera la tercera esposa de José José.

“El testamento es una carta de amor maravillosa que mi papá dejó escondida, cuando surge esto estábamos viendo de qué manera echamos a andar toda la situación legal, que por supuesto le vamos a echar encima a esta gente porque no hemos terminado con ellos, pero estábamos averiguando y surge este documento”, dijo el primogénito de José José a El Universal.

“Nos mandan llamar a mi madre, mi hermana y ya mí y ya, pero realmente no sabíamos qué decía hasta ahora”, explicó sobre los misterios que guardaba el testamento. “No estamos hablando ni de millones de dólares, estamos hablando de una carrera importante discográfica, regalías importantes de intérprete, mi papá no fue compositor de sus éxitos”, contó.

“Cuando eres intérprete te llevas de un 22 a un 25 por ciento de la regalía total, el compositor se lleva un 70 y lo que sobra la compañía disquera. Pero bueno, José José tiene más de 300 éxitos a lo largo de su carrera, entonces sí estamos hablando de algo interesante, aunque no sé decir cuánto”, explicó sobre las regalías de sus éxitos.

El intérprete tuvo tres hijos de dos de sus tres matrimonios

José Joel agregó que su padre nombró como director legal de las regalías a la disquera Sony Music. Ahora la familia inició el proceso para recibirlas de manera oficial.

¿Qué pasa con Sarita?

Al fallecer José José, la diferencias entre José Joel, Marysol y Sarita salieron a flote, mucho más cuando la menor de los tres mantuvo en secreto el paradero del cuerpo de su padre en Miami, en donde vivió sus últimos años. “En el momento que esta niña se lleva a mi papá de México como se lo llevó, delante de mi hermana, de su casa disquera, de Laurita, su representante, la misma disquera dice ‘me congelan todo, ni un peso para esta niña’, ni siquiera para el señor que no está en condiciones ahorita”, contó el único hijo varón del cantante.

Tras el fallecimiento de su padre, José Joel y Marysol Sosa tuvieron que buscar el cuerpo de su padre en Miami

El testamento también incluye dos propiedades en Miami, un departamento y una casa ubicada en Miami, en donde actualmente vivirían Sarita y Sara Salazar. “Están atorados con los pagos, porque no hay un orden, que si está endeudada, que si no ha pagado la hipoteca, no sabemos porque no es algo que nos quite el sueño”, aseguró José Joel.