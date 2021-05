Sylvia Pasquel reacciona a ‘Luis Miguel, la serie’: ‘Por fin se ha tratado con justicia a mi hija’

SPOILER ALERT! El estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie (Netflix) ha causado un sinfín de reacciones por parte de sus fieles seguidores, y como era de esperarse, destacan los comentarios de los involucrados directamente en ella, como Sylvia Pasquel, madre de Stephanie Salas. Como recordarás, a finales de los ochenta, Stephanie y el cantante tuvieron una fugaz relación y de ella nació Michelle Salas. Durante la primera temporada, la ficción no dejó muy bien parada a la actriz, haciéndola ver como una joven fiestera. Sin embargo, en esta segunda entrega, la serie retrata a Stephanie como la madre ejemplar que es.



En una entrevista con Venga la Alegría (TV Azteca), Pasquel se refirió a los primeros capítulos de la segunda temporada y comentó que al fin se estaba haciendo “justicia” a su hija y destacó que ella siempre permitió que Michelle conviviera con su papá. “Por fin se ha tratado con justicia a mi hija porque realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, una mujer muy entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos”, mencionó la actriz, quien es hija de Silvia Pinal.



“Creo que por fin en esta parte se le está haciendo justicia en cuanto al amor y a la buena disposición que siempre hubo para un encuentro y un acercamiento de Michelle con su papá. Hasta ahorita va bien la cosa, no hay queja”, añadió.

Pasquel aclaró que el encuentro entre Michelle y Luis Miguel no fue de la forma en la que se presenta en la serie, sin embargo, sí hubo una reunión entre padre e hija cuando su nieta era apenas una niña. “Ahí está la ficción. Exactamente así no fueron, pero al final del día sí se dieron esos encuentros. No en ese tiempo, en ese momento, quizás no. Yo sí tengo una queja: mi casa es más bonita que la que ponen ahí”, agregó.

En el capítulo cuatro de la segunda temporada, titulado Ayer, Luis Miguel se encuentra en medio de la grabación de un video musical, al mismo tiempo que trata de pasar tiempo con su hija. El cantante decide parar la grabación y pasar tiempo con la niña, gesto que agrada a ‘Sofi’, madre de Michelle, y es así como acuerdan que el cantante puede ver a su hija cuando así lo desee.