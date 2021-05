Sherlyn sale a la defensa de su hijo ante rumores

Sherlyn no está nada contenta con los rumores que continúan en torno a su hijo y a la identidad de su padre. Y es que, desde que anunció que estaba en la dulce espera del pequeño André, la actriz mexicana se vio envuelta en especulaciones sobre quién sería el papá, tema del que se volvió a hablar en televisión. Algo que Sherlyn no toleró.

Sherlyn salió a la defensa de los rumores en torno a su bebé

“Queridos todos de Suelta la sopa me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. ¡Híjole! Ya no sé si reír o llorar”, expresó en una historia en su cuenta de Instagram.

Antes de su respuesta a los mensajes, la orgullosa mamá había compartido un par de videos en donde se ve ocupada haciendo tareas de la carrera universitaria que estudia, además de compartir este momento con su bebé. “Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad porque hace muy bien estudiar y prepararse justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable”, agregó.

Sherlyn puso un alto a las especulaciones que giran en torno a ella y su bebé desde el día que anunció su embarazo

Pide respeto y dejar de fomentar la violencia

La actriz puso como ejemplo las propias palabras del programa de Telemundo para detener los comentarios que puedan llegar a lastimar. “Ustedes siempre hablan de que no se debe violentar a las mujeres y muchos menos a los menores. Queridos míos lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo”, aseguró.

“Así que antes de llenar una nota hablando de un menor que es tan delicado, y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, yo les recomendaría eso”, continuó. Para finalizar, hizo público su deseo de pronto ver otro tipo de contenido en la TV. “Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar. No entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género. Les mando un beso muy grande y ojalá que eso cambie muy pronto”, concluyó.