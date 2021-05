Christian Estrada, con el corazón enamorado y un bebé en camino: ‘Quiero ser un gran ejemplo’

Christian Estrada está viviendo el año más especial de su vida, pues está a la espera de su primer hijo con María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka. Poco a poco los futuros papás preparan todo para la llegada de se bebé, pero mientras llega el gran día, el artista originario de Sinaloa, se embarca en nuevos proyectos profesionales para convertirse en el mejor ejemplo para su pequeñín. En entrevista con HOLA! USA, Estrada compartió su emoción sobre el nuevo capítulo de su vida que escribe con Ferka, además de sus próximos planes en el plano actoral.

Christian y Ferka debutarán este año como papás

La faceta artística de Estrada recién inicia, pues antes de estar bajo los reflectores, él se dedicó al fútbol profesional en Estados Unidos por cinco años. “Yo desde los 19 soy futbolista profesional, jugué hasta los 24; me rompí la clavícula, tuve lesiones en el tobillo y las rodillas, hasta que dije ‘basta’. Después del fútbol me metí al modelaje y empecé a hacer comerciales y pasarelas”.

El joven actor tiene muchos planes para este año

El gran momento vendría con su participación en el programa The Bachelorette, que le dio las tablas para seguir adelante. Su nombre comenzó a resonar en la farándula y de pronto, la fallecida productora Magda Rodríguez se acercó a él. “Magda me volteó a ver y me invitó a un reality (Guerreros 2020) y es lo mejor que me ha pasado me cambió la vida...”.

La productora lo invitó por unos días a México para conocer el proyecto, pero cual sería su sorpresa al enterarse que su participación sería de tres meses. “Primero eran 20 días y luego se hicieron tres meses. ‘Tú ya eres de Televisa, tu ya eres mío, no te voy a soltar’, así me dijo”. Sobre Magda Rodríguez, quien murió en noviembre pasado, comentó: “Magda era muy trabajadora, hicimos una mancuerna padrísima. Fuera del trabajo era persona amable, respetuosa y cariñosa. Sí me encariñé mucho con ella”.

Magda Rodríguez vio en Christian un gran potencial

Los meses siguientes son de castings, proyectos en televisión e incluso una película, la cual filmará en agosto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco bajo la dirección de Michael Bay. A la par, de estos bríos laborales, Christian se prepara para ser padre de familia. “Me encanta la sensación porque me digo, ‘Te tienes que poner las pilas porque viene un niño’. Entonces le echo más ganas cuando hago los castings, ¡voy con todo!”.

Eso sí, el propio Christian reconoce que ha sido todo un reto, ya que vivió muchos años en Estados Unidos y su español no era el mejor, así que ha ido aprendiendo y todo de la mano de su pareja. ¿Y cómo se dio esta relación? Aseguró que, en su intento por hacerse de una carrera en México, viajó al país azteca y que en un proyecto laboral conoció a Ferka. “Fue amor a primera vista. No nos caíamos bien, Ferka tiene un carácter... que si no le caes bien, no le caes bien. Se burlaba de mi acento. La conocí, nos hicimos súper cuates y desde el primer día, supe que lo nuestro iba más allá de nuestra amistad”.