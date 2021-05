Khloé Kardashian reaparece tras rumores de infidelidad de Tristan Thompson

Parece que Khloé Kardashian está de nueva cuenta en medio de rumores de infidelidades. Pero, esto no es impedimento para que la estrella de televisión deje de hacer lo suyo. Khloé se ha mantenido relativamente silenciosa en Instagram desde que salieron a la luz las acusaciones que aseguraban que su pareja, Tristan Thompson la habría engañado con una modelo. Desde que se dieron a conocer estos señalamientos, Khloé se ha mantenido publicando misteriosas frases en sus redes y no ha comentado en absoluto la supuesta infidelidad del padre de su hija con Sydney Chase, quien empezó a salir con Thompson en noviembre de 2020 hasta que se entró de que él aún estaba en una relación.

A pesar del panorama, Khloé ha vuelto a atender sus negocios y en su perfil se ha dedicado a promover la nueva línea de Good American y su asociación con Ipsy.

©Khloé Kardashian



Khloé Kardashian regresó a las redes para promocionar sus marcas y patrocinios con una línea de cosméticos

El pasado jueves 29 de abril, Khloé compartió un video de su glamuroso bolso Ipsy con algunas muestras de cosméticos de lujo. Khloé mostró a sus seguidores algunos de sus productos favoritos y aplicó un poco de ellos en los ojos, dejando ver que aún lleva un gigantesco anillo de diamantes similar al que sembró los rumores de un posible compromiso en febrero pasado.

La segunda fotografía que publicó era de la sesión de fotos de Good American, la cual habría sido tomada antes de este nuevo escándalo, también aparece con el anillo.

Las acusaciones de esta nueva infidelidad se dieron cuando Sydney Chase fue invitada al podcast No Jumper y habló sobre lo que sucedió con Tristan. Las anfitrionas del podcast, comentaron que el idilio de Sydney y Tristan empezó en enero, pero ella misma las corrigió, asegurando que lo suyo comenzó en noviembre del año pasado y que accedió a salir con él, pues pensaba que no estaba en una relación.

©Khloé Kardashian



Una reciente foto de Khloé con sus hermanas, días antes de darse a conocer los rumores de infidelidad de Thompson

“Me dijo que ya no estaba en una relación, así que le dije que de acuerdo. Hablamos, salimos varias veces, salimos juntos, todo. Yo le pregunté ‘¿Estás soltero?’ y él me dijo ‘Sí’”, contó Chase. “Sucedió, y luego me enteré de que no estaba soltero, y corté con él”, añadió.

©@ SydneyChase, Getty, @khloeKardshian



Chase, Tristan, Kardashian

La entrevista fue publicada el jueves 22 de abril de 2021 y dos días después, el 24 de abril, Khloé publicó un quote en sus redes con el siguiente mensaje: “Esta carta es para ti. El que ha tenido una semana difícil. El que parece estar bajo constantes nubes de tormenta. El que se siente invisible. El que no sabe cuánto tiempo más puedes aguantar. El que ha perdido la fe. Tú que siempre te culpas por todo lo que sale mal. Para ti. Eres increíble. Haces que este mundo sea un poco más maravilloso. Tienes mucho potencial y muchas cosas por hacer. Tienes tiempo. Se avecinan cosas mejores, así que aguanta. Puedes hacerlo”.