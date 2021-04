Giselle Blondet, emocionada hasta las lágrimas por conocer a su nieto

La dulce espera terminó y Giselle Blondet por fin pudo conocer a su segundo nieto, un niño que llegó al mundo hace un par de días y que con su sola presencia se ganó el corazón de la actriz. El bebé lleva por nombre Liam Gabriel y es hijo de la primogénita de Giselle, Andrea, y nació justo cuando la también presentadora de TV se encuentra en un tratamiento en las cuerdas vocales por el que tiene prohibido hablar. Sin embargo, pudo darle la bienvenida al pequeño, un emotivo momento en el que no pudo contener las lágrimas.

“Este es el momento en el que conocí a mi nieto”, escribió Giselle junto al tierno clip, grabado en la habitación del hospital en el que su hija tuvo al bebé. “Llevo dos semanas sin poder hablar por un problema con mis cuerdas vocales. Imagínense cuando el Dr. me dijo que me daba permiso para darle la bienvenida al mundo ¡a mi nieto Liam Gabriel!”, agregó emocionada en un bello mensaje en el que pudo expresar todo lo que sintió en ese día tan especial.

“‘Solo unas palabras y vuelves al reposo’, me dijo. No saben cómo me sentí al ver a mi chiquitín tan deseado, tan esperado por todos”, continuó la orgullosa abuela. Blondet recalcó lo mucho que esperaban a Liam en la familia, un bebé que desde hace tiempo querían que llegara. “A mi hija le tomó casi tres años poder convertirse en madre, pero lo logró. Así que quienes estén pasando por lo mismo, no pierdan la fe”, dijo para aquellas mujeres que desean hacer realidad su sueño de convertirse en mamá.

©@giselleblondet



La orgullosa abuela estaba muy emocionada desde que supo que venía en camino el pequeño Liam Gabriel

Emocionada con la buena nueva en la familia, continuó: “Conocer a Liam me emocionó mucho. Ver a mi hija Andrea tan feliz es el mejor regalo. Gracias a Dios mi nieto está saludable, tan tierno, tan bello. De verdad que él es una nueva razón para creer en el amor a primera vista. Una nueva razón para creer, porque Dios todo lo puede”, finalizó.

Una abuela feliz

El video hizo que los amigos y fans de Giselle se conmovieran con el bello momento, y una de ellas fue Dayanara Torres. “Cómo he llorado con este video... Qué dicha poderlo tener en tus brazos... Veo todo tu sentimiento en tus ojos... ¡Qué belleza de momento! Felicidades a tu hija y toda tu familia... y a Liam... ¡Bienvenido! ¡The world is yours...! 🙌🏻”, escribió la ex reina de belleza.