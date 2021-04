Gabriel Soto y la charla que tuvo con su hija sobre las críticas y la actuación

Gabriel Soto no sólo está orgulloso de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda; sino que también mantiene su palabra de apoyarlas en lo que sea que quieran hacer en busca de su felicidad. Y es que Elissa, la mayor de las dos pequeñas que tuvo con Geraldine Bazán, sigue los pasos de sus padres en la actuación y su carrera empieza a despegar con un rol en la telenovela Si Nos Dejan, de Univision. Sin embargo, con las alegrías de la fama y los fans, también podría haber críticas que resulten dolorosas para la niña de 12 años, y papá está ahí para guiarla.

©@elissasbb



Gabriel Soto apoya en todo a su hija Elissa Marie, quien está decidida a seguir una carrera en la actuación

Y si bien Gabriel no puede controlar lo que la gente escribe en las redes sociales, sí puede ayudar a su hija a no tomarlo tan enserio. “Lo hablé con ella, le dije ‘esta es una de las consecuencias que puede haber, que la gente a lo mejor te critique, que no le guste tu trabajo, que te tiren hate”, contó durante su visita a Despierta América, junto a Alan Tacher y Francisca Lachapel.

La charla que mantuvo con su primogénita no pudo salir mejor: “Me dijo: ‘papá, ya lo sé y no hago caso’”. Elissa lo tomó con mucha madurez, y además de entender esta gran lección, sabe que cuenta con el cariño de sus padres para afrontar cualquier situación que se presente.

“Ella como que lo tiene muy bien entendido. Evidentemente, sabemos que cuando uno hace algo importante y que deja huella va a haber crítica, y que también va haber gente que hable muy bien, finalmente estás en el ojo del público”, explicó el actor de 46 años.

El sueño de Elissa de convertirse en actriz

Elissa Marie creció viendo a sus padres actuar, conoce a la perfección los foros y cómo es que las cámaras se encienden para crear una historia que apasiona al público a través de la pantalla chica. Y era cuestión de tiempo para querer seguir los pasos de papá y mamá.

©@elissasbb



Gabriel Soto aseguró que su hija sigue en clases a pesar de su trabajo

Para apoyarla en seguir su sueño, Gabriel y Geraldine tienen como prioridad que su hija continúe con sus estudios académicos. “En estas épocas de pandemia, tiene la oportunidad de tomar clases en línea. Yo hablé con ella y le dije ‘mira, te doy la oportunidad de quitarte esta espinita que tienes de actuar’, porque finalmente lo más importante para mí es la escuela y la educación”, expresó el orgulloso papá.

“Es algo que ella quería hacer y pues a impulsarla para ver qué tal lo hace“, dijo con mucha emoción sobre el futuro que su hija empieza a esculpir frente a las cámaras.