Harry y Meghan participarán en un concierto junto a celebridades como JLo y Selena Gomez

Los duques de Sussex vuelven a reaparecer públicamente tras su entrevista con Oprah Winfrey, la cual fue considerada por muchos como un escándalo para la corona británica. Harry y Meghan en público, asistirán a un evento social de lo más interesante. Se trata del concierto Vax Live: The concert to reunite the world, que ha sido organizado por Global Citizen y del cual van a ser presidentes de campaña. Este evento tendrá lugar en los Ángeles, en el Estadio SoFi, el próximo día 8 de mayo y será además retransmitido en directo a través de radio y televisión.

El objetivo de este evento no es otro que una buena causa,; pues, se trata de crear conciencia de la eficacia de la vacuna, ya que son cientos de personas los que se niegan a vacunarse. Tras meses sin ningún tipo de eventos como este, la promotora considera que el objetivo fundamental es “inspirar confianza en las vacunas alrededor del mundo y ayudar a que todos lleguen a ellas”.

Meghan Markle y el príncipe Harry

Además de los duques de Sussex, otras celebridades mundialmente conocidas también asistirán a este súper evento. Cantantes como la conocida ‘Diva del Bronx’, Jennifer Lopez, J Balvin, H.E.R, Eddie Vedder, Foo Fighters, serán los encargados de actuar en este concierto.

Además de cantantes habrá otras celebridades que también formarán parte de esta campaña de concienciación. Se trata de actores como Ben Affleck, Jimmy Kimmel o Chrissy Teigen, entre otros.

En este evento también participarán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden junto a la primera dama Jill Biden y junto a la vicepresidenta Kamala Harris.

Celebridades que asistirán al concierto

La conductora del concierto será la cantante Selena Gomez, quien ha mostrado su emoción en redes: “Estoy muy emocionada de anunciar que seré la anfitriona de #VaxLive: ¡El concierto para reunir al mundo! Me uniré a @glblctzn para pedir una distribución equitativa de la vacuna COVID-19 para todos.”