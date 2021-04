Natalia Jiménez comienza un nuevo capítulo en su vida y regresa más triunfante que nunca con nueva música

En esta época de cambios, ¿cuál es el balance que haces a nivel personal y profesional? Aunque ha sido una pesadilla para mí y para todos [la pandemia], he encontrado en la pesadilla una bendición. He sentido que gracias a la pandemia he podido mostrarme como soy, decir : “esto es lo que hay”, “vivo así”, “soy así”, “me veo así sin maquillar”, “mi hija y yo nos llevamos así”, “mi vida está así´, “mi cuenta de banco está así”, y me he librado de tonterías y de preocupaciones de otras personas, de preocupaciones adquiridas y estoy muy feliz de quitarme todas las presiones que tenía antes, de pensar que cada vez que me tomó una foto tengo que salir perfecta, porque ella sale perfecta y no… o sea, no; no tengo porqué. Son mis redes, mi vida, mi todo; hago lo que a mí me da la gana, la vivo como yo quiero y eso es lo que ha hecho un poco la pandemia conmigo, me ha devuelto un poco el ser genuina conmigo misma y ser leal a lo que soy. He dicho: “pues a mí lo que me gusta son las motos a mí no me gustan los yates”. “Me gustan las motos y a mí me gusta el rock; a mí me gusta subirme en un kayak en vez de irme a Dubái”, cosas así.

Vives la vida sin filtros... Eso está bien y si no les gusta, que no estén en mi vida. Me he dado cuenta de que lo que realmente vale no lo puedes comprar, lo que realmente vale lo creas tú, lo haces tú con lo que tienes dentro y no por tener más cosas o por ser más cosas te va a hacer más feliz. Tú tienes que hacerte feliz a ti mismo con lo que tienes dentro, y si tienes basura, no importa lo que tengas a tu alrededor, que va a ser basura también, ¿sabes? Y al final, eso es lo que me ha enseñado un poco la pandemia.

¿Qué has encontrado en ti misma que tal vez no te habías dado cuenta? Sabes que cuando estamos en la pandemia, pues hemos tenido que estar mucho tiempo solos, algunos de nosotros hemos tenido pasar mucho tiempo solos y tienes que ver si te aguantas a ti mismo, sin todas las cosas que hacías antes o todas las personas que tenías antes, y ahí es cuando te das cuenta qué es lo que puedes reparar y dices: ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Y yo he sentido que he florecido, o sea, he florecido con la pandemia, estoy feliz. Digo, todos tenemos días malos, a veces yo me levanto con depre de vez en cuando, pero para eso voy a terapia y ¡ya está! (risas).