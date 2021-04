Dayanara Torres cierra un capítulo de su vida junto a sus hijos, en Nueva York

Cada proyecto en el que Dayanara Torres se involucra está lleno de profesionalismo y mucha pasión. Por ello es que cerró con broche de oro la novena temporada de Mira Quién Baila, en donde volvió a su papel como jurado. Antes de regresar a su casa en California, Dayanara se reunió con sus hijos Cristian y Ryan en el hogar de una gran amiga, en donde con una deliciosa cena y la mejor de las charlas, revivieron la final del reality en el que el Chef Yisus se alzó como ganador.

Encantada con la comida de su amiga Zulema, Dayanara pudo reencontrarse con sus hijos en esta divertida velada en la que no sólo cenaron delicioso, sino que pasaron un rato de lo más ameno entre charlas y el emotivo capítulo final del reality. “I ♥️ New York!”, escribió Dayanara junto al clip, confirmando que se encontraba en la Ciudad de los Rascacielos. “¡No podría pensar en un mejor lugar para celebrar en familia y con la final del show! Música, comida deliciosa, vinos excelentes, arte & outdoor”, contó la ex reina de belleza a sus fans en las redes sociales.

Además de la anfitriona y su esposo, los hijos de Dayanara fueron parte importante de esta linda reunión. Cristian asistió con su novia, Kylie Jane Marco, quien también se divirtió con las charlas, luces de bengala y la excelente compañía.

Un día inolvidable

“¡Gracias Zulema por tu cariño y amor por mis nenes! ¡¡Te aman!!! Y tu comida... 🤤Wow! ¡Todavía recordando todo lo aprendido!”, anotó Dayanara para su amiga. “¡¡Gracias Nick por dedicarle tiempo a los nenes, enseñarles de buen 🍷🥃🥂 & las charlas sobre la vida!!”, agregó encantada por lo bien que la pasaron sus hijos.

En el video de este “día inolvidable”, Dayanara dejó ver un poco del talento musical de sus hijos, sin duda la herencia de su padre, Marc Anthony. “Los nenes no fregaron platos 🧼🍽 pero deleitaron con talento 🎹🎼🎸🎤”, aseguró la orgullosa mamá.