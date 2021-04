Paty Manterola cuenta la verdad detrás de ‘Paola Montero’ en la serie de Luis Miguel

Los nuevos capítulos deLuis Miguel: la serieno pasan desapercibidos, mucho menos para aquellas personas que encuentran en la trama una similitud con la vida real. Tal es el caso de Paty Manterola, quien después de ver el nuevo episodio de la segunda temporada, envió un claro mensaje sobre aquellas sutiles características en Paola Montero (interpretada por Fátima Molina) que parecían contar una historia que nunca sucedió entre ella y Luis Miguel.

©@patriciamanterola



Paty Manterola relató su verdad sobre el tiempo en el que coincidió con Luis Miguel

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado: La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, expresó la cantante que en la década de los 90s formó parte de ese grupo, y uno de sus éxitos fue Banana.

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, continuó.

Y es que en la historia, luego de que Luis Miguel terminara su relación con Erika (interpretada por Camila Sodi, pero haciendo alusión a Issabela Camil), el cantante encuentra un nuevo a mor en Paola, con quien se divierte a lo grande. “Por razones obvias, este tratamiento que se le ha dado a dicho personaje, afecta directamente a mi persona, sentimientos es imagen”, aseguró.

©@patriciamanterola



La cantante encontró similitudes entre ella y el personaje de Paola Montero

Paty tampoco estuvo de acuerdo en las sutiles similitudes que surgieron en la serie que inició como biográfica del cantante, y ahora se apega más a la ficción. “Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia”, expresó Paty.

“Es claro que para que una ‘historia de ficción’ funcione, se necesitan ’crear personajes’ antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”, explicó.

La verdad sobre su relación con Luis Miguel

Aunque la serie relata la historia de amor entre ambos cantantes, Paty Manterola contó lo que sucedió en verdad: “Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.