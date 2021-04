Anthony Hopkins celebra su Oscar al lado de Salma Hayek con todo y un bailecito

En sus redes sociales, el actor compartió un video de agradecimiento a la Academia y rindió un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, quien estaba nominado en la misma categoría. “A la edad de 83 años no esperaba ganar este premio de verdad no espera. Estoy muy agradecido con la Academia y quiero rendir un homenaje a Chadwick Boseman que ha sido llevado lejos de nosotros demasiado pronto y de nuevo, muchísimas gracias todos de verdad que no me lo esperaba así que me siento muy privilegiado y muy honrado. Gracias”.

El triunfo de Hopkins en los Premios de la Academia 2021 lo convierte en el actor ganador de un Oscar de mayor edad, un honor que ostentaba hasta hace poco el fallecido Christopher Plummer, quien tenía 82 años cuando ganó en 2012 por Beginners (Principiantes).