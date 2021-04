Humberto Zurita se sincera sobre el luto por Christian Bach: ‘Me enojé con todo lo divino’

Humberto Zurita no olvida al gran amor de su vida, Christian Bach. De vez en cuando sus publicaciones en Instagram hablan más que sus propias palabras para expresar lo mucho que extraña a su esposa. Sin embargo, jamás había detallado cómo fue aquella dolorosa pérdida el 26 de febrero de 2019, o lo que pasaba por su mente meses después. Con el corazón en la mano y como nunca antes, el actor se sinceró sobre la ola de emociones que tuvo y las preguntas que se hacía por la anticipada partida de su compañera de vida.

Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019

Por más de 30 años, Christian Bach y Humberto Zurita fueron una de las parejas más queridas del espectáculo y formaron una bella y talentosa familia junto a sus hijos Emiliano y Sebastián. Siempre elocuente, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor habló de sus inicios de su carrera hasta que, inevitablemente, charlaron sobre el fallecimiento de su esposa.

La enfermedad de su esposa nunca fue un tema de que quisiera “hacer un circo”, mucho menos de su muerte. “Ella siempre fue una persona muy congruente de su vida, una persona muy inteligente. Me dicen: ‘¿Qué era lo que más me gustaba a Christian?’. Y era su inteligencia. Esa sí era una mujer empoderada, adelantada a su tiempo en ese sentido”, expresó Humberto.

Sobre los meses posteriores a su partida, contó: “Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado; de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, tan sana… Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina no profesional”.

Más a detalle, dijo: “Primero de tristeza, de no comprender, me enojé con todo lo divino. Es cuando digo: ‘La naturaleza es cruel’. Hoy lo veo como… en una gran época de mi vida estudié mucho a los existencialistas franceses y creo en lo que Jean Genet decía sobre la inversión de los valores: uno tiene esa capacidad de que, si la vida es cruel, le pongas un tulipán”.

Humberto Zurita recuerda con cariño y mucho respeto al amor de su vida

Las dudas también aparecieron, al igual que las explicaciones que podrían mitigar su dolor. “Pienso: ‘¿Por qué se tenía que morir Christian? Tan joven, tan bella’, y puedo hacer una metáfora de eso: a lo mejor Dios es ese gran cazador que está esperando y nosotros somos sus sabuesos, y a él no le importa la presa, sino la angustiosa búsqueda, y luego te suelta. Pero es un jardinero, y de su jardín, egoístamente, cortó la mejor flor; se llevó a la mejor flor que tenía, nomás que a mí me jodió y a mis hijos”.

Por el gran amor que aún siente por aquella mujer que logró impactarlo de muchas maneras, Humberto no da detalles de lo que sucedió. “Cuando ya supimos que estaba enferma, dijo: ‘Esto es aquí, aquí se queda y así se quedará siempre’. Es respetar la decisión que ella tomó y el amor que le tenemos mis hijos y yo, somos una tumba. No hay más, se murió y punto”, aclaró.

El detalle de su personalidad imponente

Christian Bach conquistó a Humberto Zurita no sólo por su evidente belleza, sino por su personalidad imponente aunada a su inteligencia; misma que llamó la atención de otra gran mujer: María Félix. “Tenía un cinturón que usan los gauchos en Argentina, que se lo regaló María Félix. Cuando hicimos De pura sangre, con Enrique (Álvarez Félix), tipazo, un día le habló María Félix. Fue y salió con ese cinturón que se lo regaló María”.