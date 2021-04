Marco Fabián, seleccionado mexicano, nos presenta al amor de su vida, Kristel Fabre

“Se siente bonito regresar a tu país este con la edad que tengo, que en el ámbito del futbol sabemos que ya estoy un poquito más cerca, quizá, del fin de mi carrera, pero todavía estoy disfrutando al máximo, y he dicho hasta el momento en que cuelgue los zapatos y diga ‘me retiro’, hasta este día voy a dejar de trabajar y de dar todo por el equipo en el que esté”.

“Y no me quito de la cabeza que todavía puedan venir cosas. ¿Por qué no pensar hasta en un tercer mundial? Lo primordial es estar feliz, ¡y estoy muy contento! No tengo idea si siga en Juárez o cambie de equipo. Si vaya a otro lugar, si me quede. Sea lo que sea, yo me estoy preparando para lo que venga y estoy seguro que vienen cosas muy buenas”.

Esperamos saber más de esta bella historia de amor ahora que por fin hacen público su noviazgo

“Creo que ahora sí nos sentimos muy contentos de poder expresarlo, de gritar al mundo nuestro amor. De ahora en adelante ya nos verán en las redes sociales y en otros lugares, pero muy enamorados”.

“¡Vendrán más sorpresas y ya se las iremos compartiendo!”.

